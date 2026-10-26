MEB, ortak yazılı sınav sistemi için sıkça sorulan sorular rehberi yayımladı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından son dönemlerde sıklıkla tartışılan ortak yazılı sınav sistemi (OYSS) hakkında ayrıntıların yer aldığı rehberle milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği sorulara cevap verildi.

OYSS DETAYLARINA YER VERİLDİ

Söz konusu rehberde OYSS’nin hedefi, öğrenci başarısı ve eğitim kalitesi açısından önemi ve nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar yer aldı. Sistemin, okul geneli ortak yazılı sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini dijital mecrada gerçekleştirmek için hayata geçirilen bir sistem olduğu vurgulandı.

SONUÇLAR ÖĞRENME ÇIKTILARIYLA UYUMLU

Ayrıca sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla entegre ve güvenilir biçimde hazırlanmasının ve sonuçların öğrenme çıktılarıyla uyumlu bir biçimde analiz edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

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SİSTEMİN ÖNEMİ VURGULANDI

Uygulamayla beraber Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu geliştirici değerlendirme uygulamalarının ve açık uçlu, beceri temelli soruların okul seviyesindeki kullanımının geliştirileceğinin altı çizildi. Ayrıca okullardaki ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geçerli ve güvenilir bir yapıya bürünmesi bakımından sistemin son derece önemli olduğu vurgulandı.

ÖĞRETMENLER DENEME YAPABİLİYOR

Rehberde, OYSS ile hazırlanan çeşitli güçlük seviyelerindeki soruların dengeli biçimde kullanılmasının sağlanacağı aktarıldı. Sistemin kullanımına ilişkin bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının 19-23 Ekim tarihleri arasında tamamlandığı ifade edilirken öğretmenlerin sistem üzerinde deneme uygulamaları yapabildikleri kaydedildi.

HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?

Rehberde, sistemin 2026-2027 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce; lise 9, 10 ve 11. sınıflarda ise Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe ve İngilizce derslerinde uygulanacağına vurgu yapıldı.

NEREDEN ULAŞILACAK?

OYSS’nin sıkça sorulan sorular rehberine MEB’in resmî internet sitesinden ulaşılabilecek.