Show TV’nin yeni dizisi Siyah Kalp bu akşam ilk bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünde oyuncu ve hikaye kadar hikayenin başladığı büyülü coğrafya da büyük ilgi gördü. Bu nedenle de diziyi izleyenler Siyah Kalp dizisi nerede çekildi sorusu gündeme geldi. İşte diziyle ilgili merak edilenler…

Siyah Kalp Dizisi Nerede Çekiliyor?

Siyah Kalp dizisi Kapadokya’da çekiliyor. Nevşehir il sınırları içerisinde bulunan Kapadokya, balon turları ve özel coğrafi yapısı ile tüm dünyanın ender yerleri arasında bulunuyor. Dizi hikayesinin burada başlamasıyla birlikte hem dizi hem de Kapadokya ilgi çekti.

Siyah Kalp Dizisi Oyuncuları

Dizi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. dizide yer alan isimler şöyle;

Burak Tozkoparan (Cihan)

Hafsanur Sancaktutan (Melek)

Aras Aydın (Nuh)

Ece Uslu (Sumru)

Burak Sergen (Samet)

Siyah Kalp Konusu

Siyah Kalp, kökleri Kapadokya’ya bağlı bir aile hikayesini anlatıyor. İkiz çocuklarını tek eden ve zengin bir iş insanı ile hayatını birleştiren Sumru, Samet ile mutlu bir hayat sürer. Ancak Nuh ve Melek adındaki ikiz çocukları annelerinin kim olduğunu merak eder. Tüm gerçekler ortaya çıktığında ise ortada alınması gereken bir intikam olacaktır.