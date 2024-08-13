AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bugün yaptığı yeni açıklama ile günlerdir gündem olan parti değişikliklerine onay verdi. 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin AK Parti’ye katılacağını resmi bir şekilde duyuran Hamda Zağ, bu konuda sessiz kalan AK Parti için de resmi açıklamayı yapmış oldu.

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AK Parti Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapan Hamza Dağ, özel kutlamaların olacağını açıkladı. Açıklamasında gündemdeki konulara dair detaylara da değinen Hamza Dağ parti değişikliği iddialarının doğru olduğunu ve 15 belediye başkanı ile 2 milletvekilinin AK Parti’ye geçişi konusunda görüşmelerin yapıldığını söyledi. Hamza Dağ’ın bu konudaki açıklaması şöyle oldu;

Belediye Başkanlığında 15 katılım var. Milletvekili olarak da 2 tane var. Bugün içinde bazı görüşmeler var bu yüzden bazı gelişmeler olabilir.

AK Parti’ye Katılacak Belediye Başkanları Kimler?

Hamda Dağ AK Parti’ye katılacak belediye başkanlarının ve milletvekillerinin isimlerini paylaşmadı. Bu nedenle hangi siyasi isimlerin bu değişimde yer alacağı henüz bilinmyior. Ancak kulis bilgilerinde bazı isimelr öne çıkmıştı. İYİ Parti’den istifa eden İstanbul milletvekilleri Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz’in AK Parti’ye katılması bekleniyor.