CHP’den Ara Seçim Hamlesi: 30 Milletvekili İstifa Edebilir

Türkiye’nin siyaset gündemi, son dönemde yaşanan gelişmelerle beraber yeniden hareketlendi. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim için her türlü adımı atacakları açıklaması, siyasi kulislerde hareketliliği artırdı. CHP’nin, çok sayıda milletvekilinin istifasını vererek, kasım ayında bir ara seçim yapılmasını hedeflediği iddiaları gündeme geldi.

AKP’den yapılan açıklamaya göre, bu tür hamlelerin sonuçsuz kalacağı ifade ediliyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan bir habere göre AKP, CHP’nin bu hamlesini “nafile” olarak değerlendiriyor. Ara seçim yapılabilmesi için milletvekillerinin istifalarının Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı, CHP’li vekillerin istifalarını onaylamazsa, ara seçim yapılmasının mümkün olmayacağı ifade ediliyor.

Şu anda Meclis’te 7 milletvekilinin boş olduğunu belirten kaynaklar, ara seçim için 30 sandalyenin boşalması gerektiğine dikkat çekiyor. CHP’den 23 milletvekilinin istifa etmesi ve bu istifaların Meclis’te onaylanması durumunda, 90 gün içinde ara seçimin yapılmasının zorunlu hale geleceği vurgulanıyor.

Öte yandan, CHP’nin gündeme getirdiği bir diğer plan ise “sine-i millete dönme” stratejisi. Bu planın da Meclis Genel Kurulu’nun onayına bağlı olduğu aktarılıyor.

AKP kaynakları, seçimlerin 2028’de yapılacağını her fırsatta dile getirse de, 2027 Kasım ayında bir seçim yapılması durumunda itiraz etmeyeceklerini açıkladılar. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın yeniden adaylık süreciyle ilgili olarak, seçim kararının Meclis tarafından alınması gerektiğine işaret ettiler.