CHP’den Ayrılan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım AK Parti’ye mi Geçiyor? “Devletle Savaşılmaz” Çıkışı Dikkat Çekti

Antalya’nın Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP’den istifasının ardından AK Parti’ye geçmeye hazırlandığı iddialarıyla gündemde.
Antalya’nın Aksu ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) belediye başkanı seçilen İsa Yıldırım, geçtiğimiz ay partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Yıldırım’ın, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katılma hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Yıldırım, belediye başkanlığını Aksu halkına hizmet amacıyla yürüttüğünü belirterek, “Belediye başkanı devletle savaşmaz” ifadesini kullandı. CHP yönetiminin devlet kurumlarıyla uyumlu çalışmadığına dair eleştirilerde bulunan Yıldırım, yerel yönetimlerin merkezi idareyle çatışmak yerine iş birliği içinde olması gerektiğini vurguladı.

Sabah’ta yer alan habere göre, Yıldırım’ın hem AK Parti Genel Merkezi hem de yerel teşkilat düzeyinde temaslarda bulunduğu iddia edildi. İsa Yıldırım’ın, AK Parti’ye geçiş sürecinde herhangi bir koşul öne sürmediği, tek amacının Aksu’nun sorunlarını çözmek olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Yıldırım’ın açıklamalarında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i hizmetlerde yetersiz kalmakla eleştirdiği, eski başkan Menderes Türel’in döneminde yapılan yatırımları ise olumlu değerlendirdiği öğrenildi.

CHP’nin Aksu’daki 2024 seçimlerinde farklı siyasi eğilimlerden gelen seçmenleri bir araya getirerek yüzde 55 oy oranıyla belediyeyi kazandığı biliniyor.

