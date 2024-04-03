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CHP’nin İtirazı Üzerine Oyların Yeniden Sayıldığı Gelibolu İlçesinde Sıralama Değişmedi

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CHP’nin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 20 bin 572 seçmenin oy kullandığı, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ali Kamil Soyuak’ın seçimi kazandığı Gelibolu ilçesinde 20 sandık için oyların tekrar sayılmasına karar verdi.

Sayım sonucunda AK Parti’li Ali Kamil Soyuak’ın 7 bin 908 olan oyu 7 bin 915’e, CHP’li Münir Mustafa Özacar’ın oyu ise 7 bin 528’den 7 bin 531’e yükseldi.

İYİ Partili Koray Akkuş’un oyu, 3 bin 593’ten 3 bin 592’ye düştü.

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Böylece, 20 sandıkta oyların sayımı sonucunda sıralama değişmedi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Seçim

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