Son seçimlerin ardından güç kaybetmeye başlayan İYİ Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Bugün yaşanan son dakika gelişmesinde İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medyadan konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özlale, İYİ Parti’den ve görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Bu durum, İYİ Parti’nin meclisteki gücünü düşürdü.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale’den İstifa Gelişmesi

Sosyal medya üzerinden yaptığı son dakika açıklaması ile görevinden ayrıldığını duyuran İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale istifasına dair şunları söyledi; “Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum.” İstifa sonrasında İYİ Parti’nin meclisteki sandalye sayısı da 30’a düştü.

Ümit Özlale Neden İstifa Etti?

Ümit Özlale’nin neden istifa ettiği henüz belli olmadı. Bazı kulis bilgilerinde Özlale’nin başka bir partiye geçebileceği ifade edildi.