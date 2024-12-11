Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugünkü açıklaması büyük gündem oldu. Partiden yapılan açıklamalarda Lütfü Savaş’ın CHP’den ihraç edildiği belirtildi. Alınan bu karar sonrasında neden soruları gündeme taşınırken konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapıldı. Peki, Lütfü Savaş CHP’den neden ihraç edildi? Lütfü Savaş ne yaptı?

İşte Lütfü Savaşın CHP’den İhraç Edilme Nedeni

Lütfü Savaş’ın 3 Kasım 2024 tarihinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar disiplin kuruluna sevk edilmesine neden olmuştu. Bu sözler nedeniyle parti yüksek disiplin kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Lütfü Savaş’ın parti tüzüğü kapsamında ihracına neden olacak bir davranışta bulunduğu ve bu nedenle de partiden ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı. Yapılan bu toplantı ile birlikte Lütfü Savaş için CHP süreci sona ermiş oldu.

Lütfü Savaş Ne Demişti?

Lütfen Savaş 3 Kasım’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak terörle bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız” demişti. Bu sözler üzerine partide yapılan değerlendirmeler savaşın ihraç edilmesi ile noktalandı.

Resmi olarak yapılan bilgilendirmede konu ile “Önceki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında, Merkez Yönetim Kurulumuzun (MYK) 6 Kasım 2024 tarihli sevk kararı YDK’mızın 11 Aralık 2024 günlü olağan toplantısında görüşülmüştür. YDK’mız, Lütfü Savaş’ın 3 Kasım 2024 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımı, ‘partide aldıkları görev ve sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak’ ve ‘partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak’ eylemi olarak değerlendirmiş, kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” ilgili denildi.