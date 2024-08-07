Asal Araştırma, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı anket sonuçlarını açıkladı. ASAL Araştırma tarafından yapılan çalışmada vatandaşlara muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiği soruldu. Yapılan çalışmaların ardından sonuçlar analiz edilerek paylaşıldı. Peki muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı anket sonuçlarında ilk sırada hangi isim yer aldı?

İşte Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı Anket Sonuçları

Araştırma, 10 Temmuz ile 17 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre ilk sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı. Önceki anketlerde daha yakın oy oranları bulunurken son ankette oy oranlarında ciddi değişimler yaşandı. İşte sonuçlar;