CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “105 yıl önce Erzurum Kongresi’nde vatanın birliği ve bütünlüğü ortaya konmuş, tek adam iradesi reddedilerek, milli iradenin altı çizilmiştir. Erzurum Kongresi’nin yıl dönümünde kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk ve kongre katılımcılarını rahmetle ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.