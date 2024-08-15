Türkiye’de erken seçim konuşmaları devam ediyor. Erken seçim konusunda AK Parti cephesinden olumsuz yanıtlar gelse de mevcut ekonomik tablo ve göstergeler nedeniyle erken seçime gidileceği konuşuluyor. Bu konuyla ilgili önemli bir gelişme CHP cephesinde yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel parti yöneticilerine talimat gönderdi. Erken seçim için hazırlıklara başlanmasını isteyen Başkan Özel, bundan sonraki politikasını da bu yönde sürdürecek.

İl Başkanları Toplantısında Erken Seçim Konuşuldu

Özgür Özel’in, il başkanları ile yaptığı toplantısında erken seçim konusu kapsamlı bir şekilde ele alındı. Toplantıdan net bilgiler aktarılmamış olsa da kulislerden ve il yönetimlerinden gelen son haberlerde CHP’den erken seçim talimatı geldiği ifade edildi. Bu talimat sonrasında il ve ilçe yönetimlerinde çalışmalar hızlandırıldı ve seçim varmış gibi seçime yönelik programlar yapılmaya başlandı.

Türkiye’de Erken Seçim Ne Zaman Olacak

CHP, seçimlerin normal tarih 2028’de olmayacağını düşünüyor. Partinin toplantıda ele aldığı tarihlerde erken seçimin 2025’in sonbaharı ya da 2026 ilkbaharında yapılacağı ifade edildi. Bu kapsamda 2025 Kasım ya da 2026 Mart ayı itibariyle Türkiye yeniden sandık başına gidebilir.