Türkiye’de erken seçim tartışmaları sürerken bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de gündem ısınmaya başladı. Seçim anketlerinde Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı soruları da yöneltiliyor. Son seçim anketi ise Area Araştırma’dan geldi. Area araştırmasına göre seçimlerde 1. parti konumuna yükselen CHP’nin yükselen oyları dikkat çekti. AK Parti’nin düşen oylarının yanı sıra kararsız seçmenin yüzdelik oranda ikinci sırada olması da AK Parti’nin ne kadar güç kaybettiğini ortaya koydu.

CHP 1. Partideki Konumunu Güçlendiriyor

Uzun zamandan beri seçim anketlerinin hepsinde birinci parti olan CHP, konumunun korumanın yanı sıra oylarının da arttırmayı başarmış durumda. Area Araştırma tarafından 16-18 Eylül tarihlerinde yapılan son araştırma 26 il ve 87 ilçede gerçekleştirildi. 2 bin 44 kişi ile yapılan anketlere göre CHP yüzde 25.8’le birinci parti oldu. AK Parti ise 20,9 oy oranında kaldı. MHP 7.6, DEM 7.3, İYİ Parti 4, Zafer Partisi 3.2, Yeniden Refah Partisi 3, TİP 2.1 oy oranı aldı. Araştırmanın en dikkat çeken yönü ise kararsız seçmenler oldu. Yüzde 25,2’lik orana ulaşan kararsız seçmenler oy oranı ile AK Parti’yi dahi geride bıraktı. Kararsız seçmenin son seçimde oy verdiği partiler ise şöyle oldu; AK Parti 5.2, MHP 1, CHP 1.6, İYİ Parti 3.3, Yeşil Sol Parti (DEM) 0.4, Diğer 0.5 ve oy vermeyen 13.3.

Cumhurbaşkanlığı Adaylığında Mansur Yavaş Önde

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorusuna verilen yanıtlar ve oranlar ise şöyle oldu;