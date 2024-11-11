Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni hafta gündemi belli oldu. Bu hafta özellikle 4 bakanlık için yapılacak bütçe görüşmeleri de yakından takip edilecek. Düzenlemeler içerisinde ise yargıyla ilgili detaylar da var.

TBMM’de 12 Kasım’da Mesai Başlıyor

TBMM’de haftalık çalışma yarın itibariyle başlayacak. Yargıya ilişkin düzenlemelerin yanı sıra Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de bu haftadaki gündemler arasında yer alıyor. Yeni teklifte devlet ya da herhangi bir organizasyon için stratejik çıkarlar için suç işleyenlere 3 ile 7 yıl arasında hapis cezası verilecek.

Yeni düzenlemelerden birisi de boşanmaları kapsayacak. Ortak hayat kurulmadığı takdirde yeni dava açmak için gereken süre kısaltılacak.

Noterlerin tatil günlerinde çalışmasında da yeni esaslar geçerli olacak.

Ticaret, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2023 Yılı Sayıştay Raporunu görüşecek.