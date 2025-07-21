Beyin Yaşlanmasını Yavaşlatan Hobi: Müzik Aleti Öğrenmenin Faydaları

Yeni bir araştırma, uzun süre müzik aleti çalan yaşlı yetişkinlerin beyin yapılarının, müzisyen olmayan yaşıtlarına göre daha genç özellikler taşıdığını ortaya koydu. PLOS Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, Kanada ve Çin’den araştırmacılar; yaşlı müzisyenler, müzisyen olmayan yaşlılar ve gençlerin beyin aktivitelerini fonksiyonel MRI ile inceledi.

Katılımcılara gürültülü ortamda heceleri tanımlama görevi verildi. Yaşlı müzisyenlerin beyin bağlantıları gençlere benzerken, müzisyen olmayan yaşlılar yaşa bağlı beyin gerilemesini telafi etmek için daha fazla çaba gösterdi.

Araştırma, müzik eğitiminin bilişsel rezervi artırarak beynin yaşlanmayla birlikte işlev kaybını yavaşlatabileceğini öne sürdü. Dr. Yi Du, müzik deneyiminin beynin daha verimli çalışmasını sağladığını belirtti.

Araştırmacılar; müzik eğitimi, yüksek öğrenim ve çift dillilik gibi aktivitelerin yaşlanmayla mücadelede faydalı olduğunu vurguladı. Dr. Lei Zhang, yeni hobiler edinmenin her yaşta beyin sağlığı için önemli olduğunu söyledi.