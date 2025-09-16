Dünya Genelinde Diyabetli 830 Milyon Kişiden Yarısı Tedavi Görmüyor

Dünya genelinde diyabetin hızla yayıldığına dikkat çeken yeni bir araştırma, hastaların önemli bir bölümünün bu sağlık sorunundan habersiz olduğunu ortaya koydu. The Lancet Diabetes & Endocrinology dergisinde yayımlanan çalışmada, 15 yaş üzerindeki diyabet hastalarının yaklaşık yüzde 44’üne tanı konulmadığı belirlendi.

2000 ile 2023 yılları arasında 204 ülke ve bölgeden toplanan verilerin incelendiği araştırmada, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde tanı ve tedavi süreçlerinin yetersiz kaldığı vurgulandı. Araştırma ekibinden Lauryn Stafford, vakaların büyük bölümünü tip 2 diyabetin oluşturduğunu, genç yetişkinlerde ise farkındalık oranının yalnızca yüzde 20 seviyesinde olduğunu aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya çapında 830 milyon kişinin diyabet hastası olduğu tahmin ediliyor. Bu grubun yarısından fazlası herhangi bir tedavi görmeden yaşamını sürdürüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ise yalnızca ABD’de 38,4 milyon kişide diyabet bulunduğunu, bunların 8,7 milyonunun hastalığın farkında olmadığını bildiriyor.

Uzmanlar, yüksek kan şekeri düzeylerinin yıllarca belirti vermeden devam edebileceğini bu nedenle pek çok kişinin ancak komplikasyonlar ortaya çıktığında teşhis aldığını ifade ediyor. Diyabetin sık rastlanan belirtileri arasında aşırı susuzluk, sık idrara çıkma, ani kilo kaybı, bulanık görme, el ve ayaklarda uyuşma, yorgunluk ve yaraların geç iyileşmesi bulunuyor.

ABD Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü, bu tür şikayetleri olan kişilerin kan testi yaptırarak uzman kontrolünden geçmesinin hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.