Küresel Isınma, Ölümcül Mantar Hastalığının Yayılma Riskini Artırıyor

Manchester Üniversitesi’nden bilim insanları, Aspergillus fumigatus türü ölümcül mantar hastalığının küresel ısınma ile birlikte sıcak iklimlerden Avrupa ve Asya’ya yayılma riski taşıdığını açıkladı. Aspergillus fumigatus, insanlarda solunum yolu hastalıklarına yol açabilen ve tedavisi son derece zor olan bir mantar türü olarak biliniyor.

Yeni araştırmalara göre küresel ısınma ve fosil yakıt kullanımı gibi faktörler, bu mantarın yayılma alanını hızlandırabilir. 2100 yılına kadar, mantar türünün yayılma alanının yüzde 77 oranında artması bekleniyor. Bu artış, Avrupa’da dokuz milyona yakın insan için sağlık tehdidi oluşturabilir.

Araştırmanın başyazarı Norman van Rhijn, mantar enfeksiyonlarının tedavi edilmesinin çok zor olduğunu ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler ve kronik akciğer hastalığı olan kişiler, bu mantar türünün oluşturacağı sağlık risklerine karşı dikkatli olmalı.