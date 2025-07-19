Lay’s Cipslerin İçeriği Değiştiriliyor

ABD merkezli gıda devi PepsiCo, Lay’s cipsleri için önemli bir karar aldı. Şirket, tüketici sağlığına yönelik artan hassasiyet nedeniyle, Lay’s ve Tostitos markalı cipslerin içeriğini yenileme sürecine girdiğini duyurdu.

PepsiCo’dan yapılan açıklamada, yeni üretimlerde yapay aroma ve boya kullanımına son verileceği bildirildi. Lay’s cipslerinde kullanılan kanola ve soya yağı oranının düşürüleceği, yerine avokado ve zeytinyağı oranlarının artırılacağı ifade edildi.

PepsiCo CEO’su Ramon Laguarta, bu değişikliğin markanın doğallık algısını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Laguarta, patates cipsinin basit ve gerçek bir atıştırmalık olduğuna vurgu yaparak, “Patates, yağ ve tuz ile hazırlanan ürünümüzde katkı maddesi olmadan tüketiciye en doğal lezzeti sunmak istiyoruz.” dedi.

Şirket ayrıca önümüzdeki dönemde protein içeriği yüksek atıştırmalıklar üretmek amacıyla sıvı protein üretimine geçmeyi planladığını açıkladı.