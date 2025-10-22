Organ Bağışı Vasiyeti Artık e-Nabız ve e-Devlet Üzerinden Hazırlanabilecek

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de organ bağışı sürecinin dijital platformlara taşındığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle vatandaşlar, artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Bakanlık yetkilileri, uygulamanın süreci basitleştirdiğini ve bağış işlemlerini daha erişilebilir hâle getirdiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada vatandaşların dijital adımlar aracılığıyla organ bağışında bulunabilecekleri bildirildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışının hayat kurtarıcı önemine dikkat çekerek vatandaşları bu konuda harekete geçmeye çağırdı. Bakan Memişoğlu, açıklamasında, “Her bağış yeni bir yaşam demektir. Bugün atacağımız adımlar, yarın başkalarına umut olabilir.” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, e-Nabız ve e-Devlet üzerinden bağış sürecinin altı adımda tamamlanabileceğini, işlemlerin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebileceğini belirtti.