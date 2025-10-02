Sağlık Bakanlığı 2 Bin 753 İşçi Alımı Yapacak

Sağlık Bakanlığı, 2. aşama personel alımı kapsamında İŞKUR üzerinden 2 bin 753 sürekli işçi istihdam edeceğini açıkladı. Lisans, önlisans ve lise mezunları arasından yapılan 15 bin 247 personel alımı ÖSYM aracılığıyla başladıktan sonra gözler İŞKUR üzerinden yapılacak işçi alımına çevrildi.

Bakanlık, toplamda 18 bin yeni personel istihdam edileceğini belirtti. Bu kapsamda 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi görev alacak. Sürekli işçi alımına ilişkin ilan, önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından yayımlanacak.

Başvuru ekranı henüz erişime açılmadı, ancak yetkililer kısa süre içerisinde başvuruların alınacağını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, atamaların sağlık sektörüne ve çalışanlarına katkı sağlayacağını ifade ederek, sürecin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruların detayları ve şartlar, ilan yayımlandığında kamuoyuna duyurulacak. Adaylar, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler hakkında güncel bilgilere İŞKUR’un resmi internet sitesinden ulaşabilecek.