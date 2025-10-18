Sağlık Çalışanlarının Üniformaları Bakanlık Tarafından Ücretsiz Verilecek

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının mesleki görünümünü standart hale getirmek amacıyla Kurumsal Kimlik Kılavuzu’nu yeniledi. Yeni düzenlemeyle birlikte hemşireler, ebeler ve diğer sağlık personelinin görev alanlarına göre belirlenen renklerde kıyafet giymesi zorunlu hale getirilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre sağlık çalışanlarının kullanacağı kıyafetler 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ücretsiz olarak temin edilecek. Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kıyafetlerin hiçbirinden ücret alınmayacak. 1 Ocak 2026’dan itibaren tüm personelimize kıyafetleri ücretsiz olarak verilecek. 1 Haziran 2026 itibarıyla da bu kıyafetlerin kullanımı zorunlu hale gelecek.” ifadelerini kullandı.

Yeni kılavuza göre hemşireler lacivert, ebeler mürdüm renginde kıyafet giyecek. Sorumlu hemşireler lacivert üzerine yakasında beyaz şerit bulunan üniforma kullanacakken, sorumlu ebeler için mürdüm üzerine beyaz şeritli tasarım tercih edilecek. Klinik eczacılar beyaz, ameliyathane personeli ise yeşil kıyafetle görev yapacak.

Ayrıca bordo renk kıyafetler klinik psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, odyolog, perfüzyonist, iş ve uğraşı terapisti gibi lisans ve lisansüstü sağlık profesyonelleri tarafından kullanılacak. Psikolog, biyolog ve çocuk gelişimciler için ise kahverengi renk belirlendi.

Sağlık Bakanlığı’nın bu adımıyla, kurum genelinde hem profesyonel görünümün sağlanması hem de çalışanlar arasında görsel birlikteliğin oluşturulması hedefleniyor. Yeni kıyafet uygulaması, 2026 yılı itibarıyla tüm sağlık kurumlarında kademeli olarak hayata geçirilecek.