Salı, Eylül 23, 2025

Son Dakika

27-28 Eylül’de Gerçekleştirilecek Sinema Festivali İle Biletler 80 Liradan Satılacak 21 dakika ago
Suzuki 22 Yıl Sonra Logosunu Yeniledi 46 dakika ago
Inter, Hakan Çalhanoğlu İçin Yol Haritasını Belirledi 1 saat ago
2025 İthal Otomobil Vergi Düzenlemesiyle Hangi Araçlar Ucuzlayacak? 2 saat ago
İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan Evlendi 2 saat ago
İBB 2025 Burs Başvuruları Başladı: 100 Bin Öğrenciye 20 Bin TL Destek 3 saat ago
Ballon d’Or 2025 Ödülleri Sahiplerini Buldu 4 saat ago
Hakkında Soruşturma Başlatılan Mabel Matiz’in İfadesi Ortaya Çıktı 19 saat ago
Kayserispor – Beşiktaş Erteleme Maçının Hakem Kadrosu Açıklandı 20 saat ago
Uşak’ın İçme Suyuna Baltalı Göleti’nden Takviye 20 saat ago

27-28 Eylül’de Gerçekleştirilecek Sinema Festivali İle Biletler 80 Liradan Satılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği Sinema Festivali 2025, 27-28 Eylül’de 80 şehirde 1.500 salonda gerçekleşecek; tüm filmler sabit 80 TL’den izlenebilecek.
Özge Tekeli
21 dakika önce
0 0
27-28 Eylül’de Gerçekleştirilecek Sinema Festivali İle Biletler 80 Liradan Satılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl düzenlenecek Sinema Festivali 2025 için geri sayım başladı. 27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, iki gün boyunca sinemaseverlere uygun fiyatlı biletlerle beyazperde keyfi sunacak.

Festival kapsamında Türkiye genelinde 80 şehirde yaklaşık 250 noktada yer alan 1.500 sinema salonunda gösterimler yapılacak. Hangi salonların programa dahil olacağına dair kesin listenin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Bilet Fiyatı Sabit

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada festival süresince tüm filmlerin bilet fiyatlarının 80 TL olacağını duyurdu. Güven, etkinliğin sinema kültürünü desteklemek amacıyla düzenlendiğini belirterek “Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat.” ifadelerini kullandı.

Sinemaseverler İçin Fırsat

İki gün boyunca vizyondaki tüm filmler, kampanya kapsamındaki salonlarda sabit fiyatla izlenebilecek. Böylece hem güncel yapımlar hem de festival dönemi için özel seçkiler geniş kitlelere ulaşma imkanı bulacak.

Katılımcı salonların listesi açıklandığında festival programı netleşecek.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX