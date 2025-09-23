27-28 Eylül’de Gerçekleştirilecek Sinema Festivali İle Biletler 80 Liradan Satılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl düzenlenecek Sinema Festivali 2025 için geri sayım başladı. 27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, iki gün boyunca sinemaseverlere uygun fiyatlı biletlerle beyazperde keyfi sunacak.

Festival kapsamında Türkiye genelinde 80 şehirde yaklaşık 250 noktada yer alan 1.500 sinema salonunda gösterimler yapılacak. Hangi salonların programa dahil olacağına dair kesin listenin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Bilet Fiyatı Sabit

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada festival süresince tüm filmlerin bilet fiyatlarının 80 TL olacağını duyurdu. Güven, etkinliğin sinema kültürünü desteklemek amacıyla düzenlendiğini belirterek “Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat.” ifadelerini kullandı.

Sinemaseverler İçin Fırsat

İki gün boyunca vizyondaki tüm filmler, kampanya kapsamındaki salonlarda sabit fiyatla izlenebilecek. Böylece hem güncel yapımlar hem de festival dönemi için özel seçkiler geniş kitlelere ulaşma imkanı bulacak.

Katılımcı salonların listesi açıklandığında festival programı netleşecek.