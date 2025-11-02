Damat Mektebi Filminin Okuma Provası Gerçekleşti

Komedi türündeki yeni yapım “Damat Mektebi” filminin oyuncuları, okuma provasında bir araya geldi. MTN Medya tarafından Metin Demir’in yapımcılığını üstlendiği film, önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Sermiyan Midyat, Algı Eke, Füsun Demirel, Cezmi Baskın ve Mustafa Kırantepe’nin katıldığı provada senaryonun detayları paylaşıldı. Film, Mardin ve Diyarbakır’da gerçekleştirilecek çekimlerle izleyiciyle buluşacak. Projenin senaristliğini ve tasarımını Sinan Biçici yaparken, yönetmen koltuğunda Hakan Kurşun oturuyor.

Damat Mektebi, iki farklı gerçek hikayeden esinlenerek, köylerine dönmek isteyen bir ailenin planlarını konu alıyor. Köydeki kız ailelerinin şehirli damat istemesi üzerine Miran (Sermiyan Midyat), gençleri bir araya getirmek amacıyla köyde bir “damat mektebi” kuruyor. Amcası Ferman Ağa (Cezmi Baskın) ise köydeki gençleri uzaklaştırıp arazilere sahip olmak isterken, karşısına efsanevi romantik kahraman Robin çıkıyor ve olaylar gelişmeye başlıyor.