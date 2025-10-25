Cumartesi, Ekim 25, 2025

Netflix, Efsane Masa Oyunu Catan’ı Dizi ve Yarışma Formatında Uyarlayacak

Netflix, strateji oyunu Catan’ı hem fantastik unsurlarla zenginleştirilmiş bir dizi hem de heyecan dolu yarışma formatında ekranlara taşıyacak.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Netflix, Efsane Masa Oyunu Catan’ı Dizi ve Yarışma Formatında Uyarlayacak

Strateji oyunları arasında ikonik bir yere sahip olan Catan, Netflix tarafından iki farklı formatta uyarlanacak. Platform, oyunu hem dizi hem de yarışma programı olarak ekranlara getireceğini duyurdu.

Dizi formatında fantastik öğelerin öne çıkacağı belirtilirken, yarışma programında katılımcılar fiziksel ve zihinsel mücadelelerle Catan evreninde rekabet edecek. Oyuncuların kaynak toplama, ticaret yapma ve ada hâkimiyeti kurma gibi klasik oyun mekanikleri, her iki formatta da işlenecek.

Projelerin yapımında, “Red Notice” ve “The Adam Project” gibi yapımlardan tanınan ekipler görev alacak. Catan GmbH de sürecin içinde aktif rol oynayacak.

Netflix, bu projelerle hem Catan hayranlarına tanıdık bir deneyim sunmayı hem de yeni izleyici kitlesine strateji ve eğlenceyi bir arada sunmayı hedefliyor. Yayın tarihleri henüz açıklanmadı.

