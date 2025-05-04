Prens 3. Sezonuyla 9 Mayıs’ta İzleyiciyle Buluşuyor

Türkiye’nin en sevilen tarihi komedi dizilerinden biri olan Prens, üçüncü sezonuyla 9 Mayıs’ta Max platformunda izleyicilerle buluşacak. Giray Altınok’un başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezonu, izleyiciyi yeni maceralar ve absürd mizah dolu anlarla karşılamaya hazırlanıyor.

Max Original yapımı Prens, önceki sezonlarından tanıdığımız kahramanlar ve karakterlerle eğlenceli bir yolculuğa devam ederken, bu sezona yeni katılan oyuncularla da dikkat çekiyor. Başrol oyuncusu Giray Altınok’un yanı sıra Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk ve Derya Pınar Ak gibi isimler, üçüncü sezonda da izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca Yiğit Özşener, Binnur Kaya, Burcu Özberk, Burak Dakak ve Tansu Biçer gibi ünlü oyuncular da kadroya dahil oldu.

Dizinin senaryosunu Kerem Özdoğan ile birlikte yazan Giray Altınok, Prens’in üçüncü sezonunda da absürt mizahı ve tarihi kurguyu başarıyla harmanlamaya devam ediyor. Vahşi Kelebek lakaplı Prens’in yaşadığı komik ve sıra dışı olaylar, izleyicileri kahkahaya boğacak.