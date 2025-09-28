Sinema Bileti 80 TL Kampanyası Neden 81 İlde Geçerli Değil?

Türkiye genelinde 27-28 Eylül tarihlerinde düzenlenen Sinema Festivali kapsamında başlatılan kampanya sinemaseverleri heyecanlandırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyurulan uygulama ile festival süresince tüm filmler 80 TL fiyatla izlenebiliyor. Ancak kampanyanın 81 il yerine yalnızca 80 ilde geçerli olması dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in açıklamasına göre festival kapsamında yaklaşık 1500 salonda biletler indirimli fiyatla satışa sunuldu. Ancak Hakkâri’de aktif sinema salonu bulunmaması sebebiyle kampanya bu ilde uygulanamıyor. Böylece kampanya yalnızca 80 şehirde geçerli oldu.

Türkiye’de Hangi İlde Sinema Yok?

Box Office Türkiye verilerine göre, Türkiye’de sinema salonu bulunmayan tek il Hakkâri. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan şehirde uzun süredir aktif sinema işletmesi faaliyet göstermiyor. Daha önce benzer bir durum Malatya’da da yaşanmıştı ancak kentte 2024 yılında yeni bir sinema salonu açılarak bu eksiklik giderildi.

Festival kapsamında iki gün boyunca geçerli olan indirimli bilet uygulaması yoğun ilgi gördü. Türkiye genelindeki salonlarda filmler 80 TL karşılığında izleyiciyle buluştu.