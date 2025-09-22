Tom Holland, Örümcek-Adam Setinde Kazaya Uğradı: Çekimler Durduruldu

Hollywood’un sevilen süper kahraman oyuncusu Tom Holland, yeni Spider-Man filmi Brand New Day’in setinde hafif bir beyin sarsıntısı geçirdi. Variety tarafından doğrulanan bilgilere göre oyuncunun sağlık durumu ciddi değil ancak tedbir amacıyla çekimlere kısa süreli ara verildi.

Sony ve Marvel Stüdyoları tarafından ortaklaşa üretilen filmde yetkililer, Holland’ın sağlık durumunu değerlendirmek ve çekim programını yeniden planlamak üzere bugün bir toplantı düzenleyecek. Olay sırasında başka herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Film, Marvel Sinematik Evreni ve Sony açısından kritik bir projeyi temsil ediyor. Daha önce 2021 yılında vizyona giren Spider-Man: No Way Home, 1,91 milyar dolarlık gişe geliriyle Sony’nin tarihindeki en yüksek hasılatı elde etmişti. Önceki film Spider-Man: Far From Home ise 1 milyar doları aşan gişesiyle şirketin önemli yapımlarından biri olmuştu.

Brand New Day’in çekimleri Ağustos ayında Glasgow’da başladı ve her şey planlandığı gibi giderse 31 Temmuz 2026’da vizyona girecek. Filmde Zendaya, Jacob Batalon gibi önceki seriden tanıdık oyuncuların yanı sıra, Liza Colon-Zayas, Tramell Tillman ve Stranger Things yıldızı Sadie Sink gibi yeni isimler de yer alacak. Ayrıca Mark Ruffalo, Michael Mando ve Jon Bernthal gibi tanınmış isimler de kadroya dahil.

Başrol oyuncusu Holland, kısa süre önce setten yeni Örümcek Adam kostümüyle görüntüler paylaşmış ve hayranlarıyla heyecanını dile getirmişti. Yönetmen Destin Daniel Cretton’ın imzasını taşıyan filmde hikaye detayları ise büyük ölçüde gizli tutuluyor.