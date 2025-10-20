Tüm Zamanların En Korkunç Filmleri Belirlendi

Korku sineması izleyicileri için merak edilen bir konu, bilimsel bir araştırmayla netlik kazandı. “The Science of Scare” projesi kapsamında yapılan çalışmalar, izleyicilerin korku filmi sırasında kalp atışlarındaki değişimleri ölçerek hangi filmlerin daha etkili olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, her yıl farklı gruplara çok sayıda korku filmi izlettikten sonra, izleyicilerin fizyolojik tepkilerini takip ediyor. Kalp ritimlerinde meydana gelen değişiklikler üzerinden değerlendirilen sonuçlar, filmlerin korkutuculuk düzeyini ölçmeye yardımcı oluyor.

Bu yıl açıklanan sonuçlara göre 2012 yapımı Sinister filmi listenin ilk sırasında yer aldı. Araştırmacılar, bu filmin izleyiciler üzerinde en yüksek korku etkisini yarattığını belirledi. Listenin üst sıralarında ayrıca Host, Skinamarink, Insidious, The Conjuring, Hereditary, Smile 2, Smile, The Exorcism of Emily Rose ve Talk to Me gibi yapımlar yer aldı.