Ulvi Kahyaoğlu, Osman Sonant ve Ercan Kesal “Sahte 9” Filminde Bir Araya Geliyor

Yeni nesil ve deneyimli oyuncuları bir araya getiren “Sahte 9” filminin okuma provası gerçekleştirildi. Gönenç Uyanık’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, AKG Digital tarafından Furkan Akgül ve Zeynep Arslanpay’ın senaryosu ile hayata geçiriliyor.

Başrollerinde genç yetenek Ulvi Kahyaoğlu ile tanınmış isimler Osman Sonant, Taner Birsel ve Ercan Kesal’in yer aldığı film, yarın başlayacak çekimlerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapım, neo-noir türündeki atmosferi ve futbolun perde arkasındaki yaşanmışlıkları konu alan hikayesiyle öne çıkıyor.

Filmin odağında futbol dünyasının iç yüzü, yaşanan hayal kırıklıkları ve ikiyüzlü ilişkiler yer alıyor. Futbol geçmişine sahip yapımcı ve senarist Furkan Akgül, uzun yıllar tanık olduğu olayları sinema diline taşıyor. Kadroda ayrıca Demircan Kaçel, Aykut Akdere, Taha Tegin Özdemir ve Merve Nur Bengi gibi oyuncular bulunuyor.