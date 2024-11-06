Şampiyonlar Ligi 4. hafta ikinci gün maçları bu akşam oynanacak. Maçlar arasında Türkiye’de en çok dikkat çeken eşleşmelerden birisi Bayern Münih – Benfica olacak. Benfica’ya transfer olduktan sonra çok iyi bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu’nun futbol devi Bayern Münih karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, Bayern Münih – Benfica şifresiz yayın var mı? Bayern Münih – Benfica hangi kanalda yayınlanacak?

Bayern Münih – Benfica Şifresiz mi? Bayern Münih – Benfica Hangi Kanalda?

Bayern Münih – Benfica şifresiz olarak yayınlanmayacak. Bugün Beşiktaş’ın maçı olduğu için Beşiktaş’ın maçı naklen yayınlanacak. 20.45 kuşağında ise TRT 1 yayın akışına göre Club Brugge ile Aston Villa maçı ekranlara taşınacak. Bayern Münih – Benfica arasındaki maç ise 23.00 itibariyle başlayacak. Tabii Spor platformu üzerinden izlenebilecek maç şifresiz olmayacak. Bu nedenle Tabii Spor paketi sahipleri maçı izleyebilecek.

Bayern Münih – Benfica Kritik Eşikte

Şampiyonlar Ligi puan durumunda Bayern Münih 3 maçta aldığı 3 puana 25. sırada yer alıyor. Kötü bir grafik çizen Bayern Münih, galibiyet ile çıkış yakalamak istiyor. Benfica ise 3 maçta aldığı 6 puan ile 16. Sırada.

İki takımın muhtemel 11’leri ise şöyle;