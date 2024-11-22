Türkiye UEFA Uluslar Ligi B Grubu’nda dramatik bir sonuç yaşadı. Son maçlara kadar grupta lider olan Türkiye, son maçta Karadağ karşısında 3-1’lik mağlubiyet aldı. Galler’in 3 puan almasıyla birinciliğe yükselmesi sonrasında ise Türkiye grupta 2. oldu. play-off maçı oynamak zorunda kalan Türkiye’nin rakibi ise bugün belli oldu.

UEFA tarafından yapılan kura çekimleri sonrasında bir üst tur için play-off karşınsıda Türkiye’nin hangi takımla eşleştiği ve maçların ne zaman oynanacağı netlik kazandı. Peki, Türkiye’nin play-off’taki rakibi kim? play-off maçı ne zaman oynanacak? Kazanan ve kaybedene ne olacak?

İşte Türkiye’nin Play-off’taki Rakibi

UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin play-off’taki rakibi MAcaristan oldu. A/B gruplarındaki play-off maçlarında 1. Torbada; İskoçya, Sırbistan, Macaristan ve Belçika yer alırken 2. torbada Yunanistan, Avusturya, Türkiye ve Ukrayna yer alıyordu. Bu 4 takım birbiriyle eşleşti. Tüm UEFA Uluslar Ligi Play-Off Eşleşmeleri için sayfaya göz atabilirsiniz.

Türkiye Play-Off Maçı Ne Zaman Oynanacak?

Türkiye Play-Off Maçı 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Maçlar çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak. Seri başı takımlar kaybederse B ligine düşecek. Kazanan takımlar A liginde mücadele etme hakkı elde edecek. Uluslar Ligi 2026 yılının sonbahar ayında yeniden başlayacak ve play-off maçlarına göre ligler belli olacak.