UEFA Uluslar Ligi Play-Off eşleşmeleri için kritik gün bugündü. UEFA tarafından yapılan kura çekimi ile tüm takımların bir üst tur için rakibi belli oldu. Bazı takımlar bir üst lige çıkmak için bazıları ise bir alt lige düşmemek adına maça çıkacak. Çift maç üzerinden oynanacak mücadelelerde eleme usulüne gidilecek. Türkiye’nin de aralarında yer aldığı eşleşmelerde sonuç belli oldu.

İşte UEFA Uluslar Ligi Play-Off Eşleşmeleri