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Süper Lig’de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. TFF, hakem atamalarını Anthony Taylor'ın yapacağını duyurmuştu.

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Eklenme 08.10.2026 - 14:40
Güncellenme 08.10.2026 - 14:46

Türk futbolunda başlatılan hakemler soruşturmasının etkileri devam ederken, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

TFF ise, aldığı kararla hakem atamalarını Anthony Taylor’ın gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bu kapsamda Trendyol Süper Lig’in 7. hafta hakemleri açıklandı.

SÜPER LİG 7. HAFTA HAKEMLERİ

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20.00 | Galatasaray – Kasımpaşa : Halil Umut Meler

10 EKİM CUMARTESİ

13.30 | Gençlerbirliği – Amed SF : Ümit Öztürk
16.00 | Alanyaspor – Erzurumspor FK : Davut Dakul Çelik
16.00 | Samsunspor – Trabzonspor : Oğuzhan Çakır
19.00 | Çaykur Rizespor – Fenerbahçe : Ozan Ergün

11 EKİM PAZAR

13.30 | Konyaspor – Başakşehir FK : Batuhan Kolak
16.00 | Gaziantep FK – Çorum FK : Gürcan Hasova
19.00 | Beşiktaş – Kocaelispor : Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 EKİM PAZARTESİ

20.00 | Eyüpspor – Göztepe : Atilla Karaoğlan

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