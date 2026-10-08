Süper Lig’de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Türk futbolunda başlatılan hakemler soruşturmasının etkileri devam ederken, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.
TFF ise, aldığı kararla hakem atamalarını Anthony Taylor’ın gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bu kapsamda Trendyol Süper Lig’in 7. hafta hakemleri açıklandı.
SÜPER LİG 7. HAFTA HAKEMLERİ
YARIN
20.00 | Galatasaray – Kasımpaşa : Halil Umut Meler
10 EKİM CUMARTESİ
13.30 | Gençlerbirliği – Amed SF : Ümit Öztürk
16.00 | Alanyaspor – Erzurumspor FK : Davut Dakul Çelik
16.00 | Samsunspor – Trabzonspor : Oğuzhan Çakır
19.00 | Çaykur Rizespor – Fenerbahçe : Ozan Ergün
11 EKİM PAZAR
13.30 | Konyaspor – Başakşehir FK : Batuhan Kolak
16.00 | Gaziantep FK – Çorum FK : Gürcan Hasova
19.00 | Beşiktaş – Kocaelispor : Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 EKİM PAZARTESİ
20.00 | Eyüpspor – Göztepe : Atilla Karaoğlan