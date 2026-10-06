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TFF cuma günü olağanüstü toplanıyor

TFF, olağanüstü seçim gündemiyle cuma günü toplantı yapılacağını duyurdu.

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Eklenme 06.10.2026 - 16:43
Güncellenme 06.10.2026 - 16:59

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle 9 Eylül Cuma günü toplanacak. Kritik toplantı federasyonun seçim sürecine yönelik gündemin görüşüleceği düşünülüyor.

TFF Yönetim Kurulu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte zor günlerden geçerken, A Milli Takım’ın da UEFA Uluslar Ligi’nde 4 mağlubiyet almasının ardından tüm gözler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na çevrildi.

İSTİFA ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hacıosmanoğlu, istifa konusunda yaptığı açıklamada, istifa etmeyeceğini ve uzun zamandır yaşanan sorunların kendi üzerine yıkılmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

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MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’DEN DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaşanan tartışmaların ardından Hacıosmanoğlu’na çelenk göndererek destek mesajı vermişti.

Yaşananların ardından TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle toplantı kararı alırken, toplantıdan çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor.

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