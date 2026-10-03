HaberX
AnasayfaSporTFF’den MHK’ya geçici atama

TFF’den MHK’ya geçici atama

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'na geçici olarak atama yapıldığını duyurdu.

Oluşturan
Eklenme 03.10.2026 - 14:22
Güncellenme 03.10.2026 - 14:28

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili bir açıklama yaparken, hakem atamalarını yapacak isimleri kamuoyuyla paylaştı.

ATAMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME YAPILACAK

TFF ayrıca, yeni MHK Başkanı ve üyelerinin atanmasına yönelik bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

TFF tarafından konuya yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

Haber Devam Ediyor
Beşiktaş’ın güncel borcu ne kadar? Beşiktaşlı yetkili açıkladı
Spor
Beşiktaş’ın güncel borcu ne kadar? Beşiktaşlı yetkili açıkladı
Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı takımın ekonomik durumuna yönelik önemli açıklamalarda bulunurken, kulübün güncel borcunu da duyurdu.
Montella’dan Yusuf Yazıcı’ya Övgü Dolu Sözler
Spor
Montella’dan Yusuf Yazıcı’ya Övgü Dolu Sözler
Montella Almanya ile oynanacak maç öncesinde yaptığı açıklamada Lille'in başarılı futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı "nadir...

“Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu’nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin’in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni Merkez Hakem Kurulu’nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

HAKEM ATAMALARINI YAPACAK İSİMLER

Yeni Merkez Hakem Kurulu’nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir.

Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

İlginizi Çekebilir

Spor

Süper Lig’in en değerli 15 futbolcusu yeniden belirlendi

7 saat önce
Spor

Ankara’da 51 bin kapasiteli yeni statta sona gelindi

10 saat önce
Spor

Beşiktaş’ın güncel borcu ne kadar? Beşiktaşlı yetkili açıkladı

11 saat önce
Spor

MHK Başkanı’nın tutuklanmasının ardından Galatasaray Başkanı Özbek’ten ilk açıklama: Ligler ertelenecek mi?

14 saat önce
Spor

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı

15 saat önce
Spor

FIFA’dan Fenerbahçe’ye güzel haber: Yasak kalktı

2 gün önce