TFF’den MHK’ya geçici atama

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili bir açıklama yaparken, hakem atamalarını yapacak isimleri kamuoyuyla paylaştı.

ATAMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME YAPILACAK

TFF ayrıca, yeni MHK Başkanı ve üyelerinin atanmasına yönelik bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

TFF tarafından konuya yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

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“Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu’nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin’in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni Merkez Hakem Kurulu’nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

HAKEM ATAMALARINI YAPACAK İSİMLER

Yeni Merkez Hakem Kurulu’nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir.

Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.”