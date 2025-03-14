Edirne Valiliği, Kosova’da iftar programı düzenledi haberi

PRİZREN (AA) – Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde iftar programı düzenlendi.

Prizren'deki bir otelde düzenlenen programa, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın yanı sıra bakanlar, belediye başkanları, Türkiye ve Kosova'dan milletvekilleri, ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Kurti, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayında oruç tutmanın, fedakarlığın bir erdem olduğunu, zorlukların fırsat olduğunu ve iyiliklerin nimet olduğunu öğrettiğini söyledi.

Müslümanların ramazanda bilinçlerini, alışkanlıklarını, hedeflerini ve amellerini mükemmelleştirdiğini belirten Kurti, “Ramazan, herkes için huzur, barış, dayanışma ve iyiliğe bir çağrıdır. Öyleyse, bu çağrıya yılın her günü, tıpkı bu mübarek ayın her gününde olduğu gibi cevap verelim.” dedi.

Edirne Valisi Sezer de ramazanın huzur, barış ve kardeşlik ayı olduğunu ifade ederek “Ramazanın en güzel yanı insanları, bütün İslam alemini bir araya getirmesi ve aynı sofrada yokluğun, varlığın farkına varmamız, sabrı ölçmemiz ve bütün İslam alemi için, bütün dünyadaki insanlık için dua etmemizdir.” diye konuştu.

Büyükelçi Angılı da konuşmasında Prizren ve Edirne'nin bölgedeki önemli konumuna vurgu yaptı ve Balkanlar'daki şehirler arasında mevcut kültür ve kardeşlik köprülerini tahkim eden çalışmaları nedeniyle Vali Sezer'e şükranlarını sundu.

Vali Sezer, konuşmaların ardından Kosova Başbakanı Kurti'ye hediye takdim etti.

İftar programı sema gösterisiyle tamamlandı.

Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu, Prizren'in ardından iftar programlarına Kuzey Makedonya'nın Ustrumca ve Yunanistan'ın İskeçe ile Gümülcine şehirlerinde devam edecek.