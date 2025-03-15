Edirne Valiliği, Kuzey Makedonya’da iftar programı düzenledi haberi

USTRUMCA – Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinin destekleriyle Kuzey Makedonya'nın Güneydoğusundaki Ustrumca kentinde iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programa, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TBMM Milletvekili Fatma Aksal, Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili Salih Murat, Edirne Vali Yardımcıları Sıtkı Zehin ve Ömer Sevgili, Halkbank Makedonya Genel Müdürü Bilal Sucubaşı, Üsküp Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bodur, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, Vasilevo Belediye Başkanı Slave Andonov, Edirne İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Muhabbet ve kardeşlik sofrası etrafında toplanmaya vesile olan Edirne Valiliğine teşekkür eden Ulusoy, Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın köklü tarihi ve beşeri bağlara sahip olduğunu ve buradaki Türk toplumunun iki ülke ilişkilerini müstesna kıldığını vurguladı.

– “Asırlardır birlikte yaşadığımız bu topraklar bize ecdadımızın emanetidir”

Ulusoy, Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun, iki ülke arasında köprü misali sağlam bir bağ teşkil ettiğini ve her alanda ülkenin gelişimine önemli katkılar sunmaya devam ettiğini vurguladı.

Büyükelçi Ulusoy şöyle devam etti:

“Etnik ve kültürel zenginliğinden güç alan Kuzey Makedonya, farklı toplumların uyum içerisinde bir arada yaşaması bakımından bölgemizde örnektir. Yunus Emre'den, Mevlana'dan, Hacı Bektaşi Veli'den beslenmiş, sevgiyi, barışı ve hoşgörüyü kalbine yerleştirilmiş olan Evlad-ı Fatihan da Balkanlar’da birlik ve beraberlik ortamına katkı sunmaktadır. Asırlardır birlikte yaşadığımız bu topraklar bize ecdadımızın emanetidir. Bu anlayışla Türkiye, Kuzey Makedonya'yı oluşturan tüm kesimlere yönelik daima kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşım içinde olmuştur.”

Edirne Vali Yardımcısı Zehin de, geleneksel hale gelen iftar programlarında bir kez daha bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Zehin, programının değişmesi üzerine iftara katılamayan Edirne Valisi Yunus Sezer'in de selamlarını ileterek, katılımcılara hayırlı ramazanlar diledi.

Programda Vasilevo Belediye Başkanı Slave Andonov da bir konuşma yaptı.

İftar programı, Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sema gösterisiyle tamamlandı.

Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu, iftar programlarına Yunanistan'ın İskeçe ile Gümülcine şehirlerinde devam edecek.