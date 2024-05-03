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Sahte Pasaport İle Kaçakçılık Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen sahte pasaport operasyonunda, yabancı uyruklu olduğu belirlenen dört şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

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İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, “resmi belgede sahtecilik” suçuyla ilgili yaptıkları çalışmada, bazı şüphelilerin farklı ülkelere ait sahte kimlik ve pasaport yaparak göçmen kaçakçılığıyla ilgili ticari faaliyette bulunduğunu tespit etti.
Şüphelilere ait Avcılar’daki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 4 zanlıyı yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda, sahte üretilmiş pasaport, kimlik kartı ve sürücü belgesi olmak üzere toplam 16 bin 318 evrak ile hava, kara ve hudut kapısı sahte giriş çıkış silikon mühürleri, lazer kesim cihazı, kart basım makinesi, renkli yazıcı, lazer markalama kazıyıcı makinesi, pres makinesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 250 gram altın, 5 bin avro ve 800 dolar ele geçirildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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