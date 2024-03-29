Bilet Dükkanı Akıllı Seyahat Dünyasına Hoş Geldin İndirimi Başlattı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bilet Dükkanı, mobil uygulamasını indirip ilk alışverişlerini “Mart200TL” koduyla yapan seyahat severler 200 lira indirimden hemen yararlanabilecek.

Seyahat planlarınızı daha ekonomik ve konforlu hale getirmeyi hedefleyen Bilet Dükkanı, geniş ürün yelpazesi ile dikkati çekiyor.

Uçak bileti, otobüs, otel rezervasyonu, transfer ve araç kiralama gibi çeşitli hizmetleri tek bir platformda sunarak, seyahatlerinizi planlama sürecinizi kolaylaştırıyor. Bu sayede, seyahat etmek isteyen herkes için zaman ve maliyetten tasarruf sağlanıyor.

İLGİLİ HABER Sarıkamış Kayak Merkezi’nde Mart Ayında da Kayak Keyfi Sürüyor Bilet Dükkanı, yeni üyelerinin akıllı ve avantajlı seyahat deneyimi ile tanışmasını sağlamak amacıyla yeni bir kampanya sunuyor.

Bu kampanya, yeni üyelerin akıllı ve avantajlı seyahat deneyimleri ile tanışmalarını amaçlıyor.

Kampanya 1-31 Mart tarihlerini kapsayacak.

Mobil uygulamayı indirerek yeni üye olan ve ilk alışverişini yapan kullanıcıları kapsayan indirim fırsatı uçak bileti, transfer ve araç kiralama ürünlerinde geçerli olacak.