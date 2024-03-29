HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yaşam »

Bilet Dükkanı Akıllı Seyahat Dünyasına Hoş Geldin İndirimi Başlattı

Bilet Dükkanı, yeni üyelerinin akıllı ve avantajlı seyahat deneyimi ile tanışmasını sağlamak amacıyla yeni bir kampanya sunuyor.

Yayınlanma:
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bilet Dükkanı, mobil uygulamasını indirip ilk alışverişlerini “Mart200TL” koduyla yapan seyahat severler 200 lira indirimden hemen yararlanabilecek.

Seyahat planlarınızı daha ekonomik ve konforlu hale getirmeyi hedefleyen Bilet Dükkanı, geniş ürün yelpazesi ile dikkati çekiyor.

Uçak bileti, otobüs, otel rezervasyonu, transfer ve araç kiralama gibi çeşitli hizmetleri tek bir platformda sunarak, seyahatlerinizi planlama sürecinizi kolaylaştırıyor. Bu sayede, seyahat etmek isteyen herkes için zaman ve maliyetten tasarruf sağlanıyor.

İLGİLİ HABER Sarıkamış Kayak Merkezi’nde Mart Ayında da Kayak Keyfi Sürüyor
Bilet Dükkanı, yeni üyelerinin akıllı ve avantajlı seyahat deneyimi ile tanışmasını sağlamak amacıyla yeni bir kampanya sunuyor.

Bu kampanya, yeni üyelerin akıllı ve avantajlı seyahat deneyimleri ile tanışmalarını amaçlıyor.

Kampanya 1-31 Mart tarihlerini kapsayacak.

Mobil uygulamayı indirerek yeni üye olan ve ilk alışverişini yapan kullanıcıları kapsayan indirim fırsatı uçak bileti, transfer ve araç kiralama ürünlerinde geçerli olacak.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Bilet Dükkanı

İlgili Haberler

Yetim Vakfı Çocuklar İçin Ramazan Karşılama Şenliği Düzenledi

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Personeli Kan Bağışı yaptı

Yaralı Şahin Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Bırakıldı

Çıldır Gölü Üzerinde Nikah Kıydılar

Trakya’daki Barajlar Yarı Yarıya Doldu

Kocaeli’deki Kartepe Kayak Merkezi Yoğunluk Yaşıyor

İhtiyaç Sahibi Çocuklara Kıyafet Yardımı Yapılıyor

Teknosa Yeni Mağazasını Edirne’de Açtı

Dolandırıcılık Operasyonunda 20 Şüpheli Tutuklandı

Yerel Seçim İçin 3 bin 424 Sandıktan 96’sı Konteynerde Kuruluyor

Red Bull Sporcuları Suudi Arabistan”da Dalış Deneyimi Arayışına Çıktı

Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 416 Bin Liraya Yükseldi