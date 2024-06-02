Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından Çevre Haftası dolasıyla bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi. KSO bünyesindeki Avrupa Birliği Bilgi Merkezince düzenlenen etkinlikte, bisiklet kulüplerine üye yaklaşık 350 bisiklet tutkunu odanın hizmet binası önünde toplandı.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, gazetecilere, farkındalık oluşturmak için düzenledikleri etkinliğin 17’ncisini gerçekleştirdiklerini belirtti. Zeytinoğlu, 21 kilometre uzunluğundaki sürüşe katılımın yoğun olmasının Kocaeli’deki insanların duyarlılığını gösterdiğini ifade etti.

Açıklamanın ardından Zeytinoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve tura katılanlar, Kartepe’deki Seka Kamp alanına hareket etti.