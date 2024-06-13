Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde kurulan Kurban Pazarı’nda 1 ton 380 kilogram ağırlığındaki “Paşa” isimli dana da satışa sunuldu.

Hayvanın sahibi İbrahim Karagöz, gazetecilere, kendi çiftliklerinde besleyip büyüttükleri kurbanlığın 2,5 yaşında olduğunu söyledi.

Kurbanlığın, pazara gelenlerden ilgi gördüğünü belirten Karagöz, şöyle konuştu:

“Paşa, ne kadar güçlü olduğunun farkında. Bu yüzden de biz bile pek fazla yanına yaklaşamıyoruz. Kurbanlık satın almak isteyenler de çitin dışından Paşa’ya hayranlıkla bakıp gidiyor. Paşa’ya 500 bin lira fiyat biçtik. Satılıp satılmaması bizim için o kadar önemli değil. Müşterisi çıkarsa tabii ki satacağız.”