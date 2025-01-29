“17. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali”, 1 Şubat’ta başlayacak haberi

Sanatın, tasarımın ve kültürün iyileştirici gücünü vurgulayan “Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali”nin 17. edisyonu 1-28 Şubat arasında sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl “Arkana Bakma” temasını taşıyan festivalde, sergiler, söyleşiler, performanslar ve sosyal sorumluluk projeleri yer alacak.

Festivalin kurucusu ve küratörü Işık Gençoğlu, AA muhabirine, hem dünyanın hem de Türkiye'nin bu festivale ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, bu durumun temel nedeninin sevgiye olan gereksinimden kaynaklandığını söyledi.

Gençoğlu, festivalin insanların birbirleriyle ve çevreleriyle iyi geçinmelerine işaret ettiğini belirterek, “Bütün bu birliktelik için bize gerekli olan aşktır. Festivalle birlikte hedefimiz 'aşk'a inanan insanları bir araya getirmek. Biz, 14 Şubat karşıtı bir yerde duruyoruz ve bu yıl o tarihte Çorbada Tuzun Olsun Derneğiyle beraber sahaya çıkıp evsiz dostlarımıza ve kardeşlerimize çorba ve helva dağıtacağız. Festivalle birlikte 'aşk denilen şey böyle bir anlama sahip değildi' diyen insanları bulmaya çalışıyoruz.” dedi.

– “Festival, 14 Şubat tüketim çılgınlığına karşı durabilmek için başladı”

Festivalin ana konseptinin “360 Dereceden Aşk” olduğuna dikkati çeken Gençoğlu, şöyle devam etti:

“Bu bizim için bir inanç meselesi. Burada aşkı bütün boyutlarıyla ele alıyoruz. Festivalimizin ana kurgusunu 'komşusu açken tok yatamamak' sözü üzerine inşa ediyoruz. Aşk, hayatın temel tutkalıdır. Aikido sanatı, karşısındaki kişiye güç uygulamayı değil, kendisine yöneltilen gücü karşıya aktarmayı esas alır. Tıpkı bunun gibi, 14 Şubat'ı ret etmiyor ama tam tersine, şubat ayının herkesi içine alan bir sevgili ayı olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Aşkın tek bir gün kutlanamayacak kadar değerli olduğunu düşünüyoruz.”

Işık Gençoğlu, festivalin 17 yıl önce bir sergiyle birlikte “14 Şubat tüketim çılgınlığına karşı durabilmek” için başladığını aktararak, “Festivalimize 3. yılında Pera Palas ve onun genel müdürü Pınar Kartal Timer dahil oldu. Bununla birlikte kültür sanat camiasının duayenleri de festivale destek oldular. Ama asıl en önemli olan, festivalimizi halkın desteklemesidir.” diye konuştu.

Festival kapsamında farklı etkinliklerin sanatseverlerle buluşacağını anlatan Gençoğlu, şu bilgileri verdi:

“Festivalde sergimizin yanı sıra 'O Her Yerde' sohbetlerimiz olacak. Bu sohbetler festivalin '360 Dereceden Aşk' ve tasavvufla olan ilişkisini de anlatıyor. Öte yandan festival boyunca her cumartesi farklı kültür ve kimliklerin bir araya geldiği masal anlatımlarımıza yer vereceğiz. 13 Şubat'ta ise 'Aşkı Konuşanlar' konferansımızı gerçekleştireceğiz ve burada kendi alanında yetkin isimleri Pera Müzesi'nde ağırlayacağız. Ayrıca bu yıl ilk defa İllüstratör Platformu da 34 sanatçının eserleriyle yer alacağı bir sergiyle festivalimizde bizimle birlikte olacak.”

Gençoğlu, ayrıca festivale hem Türkiye'den hem dünyanın dört bir yanından sanatçıların katılacağını sözlerine ekledi.

– “Sinemadan heykele, resimden gastronomiye kadar farklı disiplinlere etkinlik kapsamında yer veriyoruz”

Festivalin Danışma Kurulu üyelerinden Pınar Kartal Timer ise festivale 4. yılında dahil olduğunu dile getirerek, “Işık Gençoğlu ile Pera Palas'ın genel müdürlüğünü yürüttüğüm sırada tanıştım. Kendisi o zaman mekanımızı kullanmak için bizi ziyaret etmişti. Ben de kendisine, 'İstanbul'da çok sayıda festival var. Eğer festival uluslararası bir boyuta taşınabilirse Pera Palas olarak gerekli desteği vermeye hazırız.' dedim. Festivale bu süreçte dahil oldum ve o andan itibaren yurt dışında çok sayıda sanatçıların katıldığı güzel etkinliklere imza attık.” dedi.

Festivalde birçok sanat disiplininin bir araya geldiğini dikkati çeken Timer, “Sinemadan heykele, resimden gastronomiye kadar farklı disiplinlere etkinlik kapsamında yer veriyoruz. Söyleşiler, paneller, sergilerden oluşan çok katmanlı etkinliklerle sanatseverlerin karşısında olacağız. Festivalle hayata biraz daha iyi bakabilmeyi ve sanatseverlere günün ağırlığından kurtularak güzel anlar sunmayı arzu ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Timer, festivalin bu seneki temasının “Arkana Bakma” olduğundan bahsederek, “Her sene olduğu gibi bu sene de herkesi daha derin düşünmeye sevk etmeye çalışıyoruz. Festivalimizin bu yılkı teması olan 'Arkana Bakma', geçmişte yaşananlardan ders alarak ileriye daha umutlu bakmak için bir çağrıdır. İstanbul Concept Galery'den Pera Müzesi'ne kadar birçok mekanda bu güzel temayı ele alarak sanatseverle buluşacağız.” şeklinde konuştu.

“17. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali”, sanatçıları, tasarımcıları ve illüstratörleri bir araya getiriyor. Festival kapsamında İllüstratörler Platformu'nun katkılarıyla karma bir sergi düzenlenecek. Sergi, çalışmalarda “aşk” kavramının sanata yaklaştırıcı gücünü ortaya koymayı amaçlıyor.

Festivalin danışma kurulu Esı̇n Çelebı̇ Bayru, Pınar Kartal Tı̇mer, Dr. Ecmel Ayral, Bahadır Kaleağası, Prof. Dr. Itır Erhart, Oğuzhan Kayan, Yalçın İnam, Seval Koçak, Selen Okay Akçalı ve Işık Gençoğlu'dan oluşuyor.