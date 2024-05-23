25 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Alçıtepe köyünde 12 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.Y’yi yakalayarak hakkında işlem başlattı.
Kardeşine ait kimliği kullandığı tespit edilen, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım.
Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.