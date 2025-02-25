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Kırklareli’nde normal doğumun önemi tiyatro oyunuyla anlatıldı haberi
Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi
İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu oluştu haberi
2plan Elektrikli Araç Konferansı’nda sektörün dönüşümü ele alındı haberi
Fuzul Topraktan’dan dar ve orta gelirli vatandaşlar için iki kampanya haberi
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Kırklareli’nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı haberi
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2plan Elektrikli Araç Konferansı’nda sektörün dönüşümü ele alındı haberi

- Borusan Holding İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik: - "Bugün artık 12-13 yıldır yollarda olan elektrikli araçların batarya verimliliği hakkında kesin bilgilere sahibiz" - "Telefonlardaki batarya sağlığı gibi artık ikinci el araçlarda da bataryanın ne kadar sağlıklı olduğu ölçülebilecek"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
2plan Elektrikli Araç Konferansı’nda sektörün dönüşümü ele alındı haberi

Otomotiv sektöründeki dönüşüm ve elektrikli araç teknolojilerinin ele alındığı 2plan Elektrikli Araç Konferansı, sektör temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Borusan Holding İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik'in katılımıyla gerçekleşen konferansa otomotiv sektörünün önde gelen temsilcileri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Borusan Holding İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, konferansta yaptığı konuşmasında, şarj teknolojisindeki gelişmelerin elektrikli araçları kullanıcılar için daha cazip hale getireceğini belirtti.

Sektörün hızlı bir dönüşüm geçirdiği dönemde müşteri taleplerinin belirleyici olduğuna dikkati çeken Tiftik, “Otomotiv sektörü olarak bir değişim ve dönüşüm içindeyiz. Bir yandan da öğreniyoruz, deniyoruz ama sonuçta müşteri ne istiyorsa, hangi yönde talep gösterecekse, otomotiv markaları da ona göre evrilecektir.” diye konuştu.

Elektrikli araç bataryalarının kullanım süresi boyunca performans kaybı yaşayabileceğini belirten Tiftik, bataryaların sağlığını ölçebilen yeni sistemler geliştirdiklerini dile getirdi.

Tiftik, “Birçok otomotiv şirketi 8 yıllık batarya garantisi veriyor ancak bu, güç kaybını kapsamıyor. Bugün artık 12-13 yıldır yollarda olan elektrikli araçların batarya verimliliği hakkında kesin bilgilere sahibiz. Bu sayede batarya ömrüne dair eskisi kadar büyük endişeler yok.”

Araç ekspertiz süreçlerinde batarya kapasitesinin yüzdesel olarak ölçülebileceği bilgisini paylaşan Tiftik, “Telefonlardaki batarya sağlığı gibi artık ikinci el araçlarda da bataryanın ne kadar sağlıklı olduğu ölçülebilecek. Örneğin, bir müşteriye aracın bataryasının yüzde 96 kapasitede mi yoksa yanlış kullanımdan dolayı yüzde 80'e mi düştüğünü söyleyebileceğiz. Bu, alıcılar için önemli bir güvence oluşturuyor.” açıklamalarında bulundu.

Elektrikli araçların bakım süreçlerine de değinen Tiftik, içten yanmalı araçlarla kıyaslandığında bakım sıklığı ve maliyetlerin farklılık gösterdiğini ifade etti.

Tiftik, müşterilerin elektrikli araçların ikinci el piyasasına yönelik de endişeleri olduğunu vurgulayarak, “İlk başlarda birçok kişi 'Ben bunu ikinci elde satamam' diye elektrikli araçlardan çekilirken şu anda biz elektrikli araçların benzeri içten yanmalı gövdeye göre sadece bir iki puanlık bir ikinci el değeri düşüşü görmeye başladık.” dedi.

Yetkili servislerin elektrikli araç bakımındaki önemine da dikkati çeken Tiftik, elektrikli araçların bakım gelirlerinin, içten yanmalı araçlara kıyasla üçte bir oranında daha düşük olduğunun kaydetti.

Tiftik, “İçten yanmalı araçlar yaşlandıkça özel servislere yönelme eğilimi gösteriyor. Ancak elektrikli araçlarda yetkili olmayan bir servise gitmek büyük bir risk taşıyor. Yüksek voltaj sistemlerine uzman olmayan bir teknisyenin müdahale etmesi, ciddi güvenlik sorunlarına yol açabilir.” diye konuştu.

Elektrikli araç pazarının vergilendirme politikalarından doğrudan etkilendiğini vurgulayan Tiftik, Batı ülkelerinde teşviklerin kesilmesiyle geçici bir düşüş yaşandığını ancak sonrasında pazarın dengeye oturduğunu söyledi.

Tiftik, Türkiye'de de elektrikli araçlara yönelik vergi düzenlemelerinin tüketici tercihlerine doğrudan yansıyacağını belirterek, sektörün bu yönde gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

Araç
Batarya
Elektrikli Araç
Sektör
Tiftik

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