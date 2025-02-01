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Balıkesirli “davulcu Ahmet” son yolculuğuna uğurlandı haberi
Tekirdağ’da vatandaşlara 1 ton mıhlama dağıtıldı haberi
Edirne’de asayiş haberi
Çanakkale sahillerinde müsilaj görülmeye başlandı haberi
Ataşehir’de park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi haberi
Kültür ve turizm kenti Edirne 2024’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırladı haberi
Edirne’nin çanak yerleşimi kış aylarında hava kalitesini düşürüyor haberi
Tekirdağ’da geçen ay asayiş uygulamalarında yakalanan 193 zanlı tutuklandı haberi
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Abdi İpekçi vefatının 46. yılında anıldı haberi

İSTANBUL (AA) - Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve başyazarıyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi törenlerle anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenin ardından, Nişantaşı'ndaki Abdi İpekç...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Abdi İpekçi vefatının 46. yılında anıldı haberi

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve başyazarıyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi törenlerle anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenin ardından, Nişantaşı'ndaki Abdi İpekçi Anıtı önünde de anma programı yapıldı.

Programda konuşan Şişli Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Didem Otluçimen Güzel, 1 Şubat 1979'da suikaste uğrayan İpekçi'nin mirasını ve uğruna mücadele ettiği değerleri hatırlatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İpekçi'nin kamuoyunu doğrularla aydınlatmayı ve toplumu daha adil, daha özgür bir geleceğe taşımayı görev bildiğini ifade eden Güzel, “Onu katledenler, yalnızca bir insanı değil, halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü, demokratik değerleri de hedef aldı.” diye konuştu.

İpekçi suikastının, Türkiye'de özgür basının susturulmasına yönelik planlı ve sistematik baskının bir halkası olduğunu söyleyen Güzel, suikastın arkasındaki karanlık ilişkilerin hiçbir zaman bütünüyle ortaya çıkarılmadığını belirtti.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç de Abdi İpekçi'nin Türk basını için çok büyük yenilikler getiren, demokrasi aşığı, çok özel bir gazeteci olduğunu söyledi.

İpekçi döneminde Milliyet gazetesinde çalıştığını aktaran Türenç, “Abdi İpekçi, Türk basınına çifte kontrol dediğimiz sistemi getiren gazeteciydi. Ayrıca Türk basınının çağdaş gazetecilik ilkelerine, normlarına kavuşması için mücadele ederdi. Türkiye'de gazeteciler sendikasının kuruluşunda ilk imzayı veren insandı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı'nın doğmasında da Abdi İpekçi'nin çok büyük rolü olmuştu.” dedi.

Gazetecilik mesleğinde sıkıntılar yaşandığını dile getiren Türenç, İpekçi'yi özlemle andıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Abdi İpekçi Anıtı'na karanfil bırakıldı.

Programa, İpekçi'nin sevenleri ve meslektaşlarının yanı sıra CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı ve Şişli Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.

Abdi İpekçi
Basın
Gazeteci
Türk

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