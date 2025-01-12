SON DAKİKA
AGD üyeleri, İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto düzenledi
Bursa’da 2 arabanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
GÜNCELLEME – Kocaeli’de bir kişi karısını tüfekle öldürdü
Fatih’te çıkan silahlı arbedede bir kişi hayatını yitirdi
Büyük Çamlıca Camisi’ndeki “Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu” sona erdi
Taş plaklarda unutulmuş müzikler Güçlü PSM’de müzikseverlerle buluştu
Kırklareli’nde Balkan geleneği “Koleda” düzenlendi
GÜNCELLEME – Bursa’da monopol bayisi silahlı 2 kişi tarafından soyuldu
Bursa’da maden alanındaki patlatma sonrasında kaya kesimlerinin altında kalan çalışan öldü
Sakarya’da kardelenler erken çiçek açtı
AGD üyeleri, İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto düzenledi
Bursa’da 2 arabanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
GÜNCELLEME – Kocaeli’de bir kişi karısını tüfekle öldürdü
Fatih’te çıkan silahlı arbedede bir kişi hayatını yitirdi
Büyük Çamlıca Camisi’ndeki “Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu” sona erdi
Taş plaklarda unutulmuş müzikler Güçlü PSM’de müzikseverlerle buluştu
Kırklareli’nde Balkan geleneği “Koleda” düzenlendi
GÜNCELLEME – Bursa’da monopol bayisi silahlı 2 kişi tarafından soyuldu
Bursa’da maden alanındaki patlatma sonrasında kaya kesimlerinin altında kalan çalışan öldü
Sakarya’da kardelenler erken çiçek açtı
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » AGD üyeleri, İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto düzenledi

AGD üyeleri, İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto düzenledi

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
AGD üyeleri, İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto düzenledi

İSTANBUL (AA) – İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını gösterisiyle protesto etti.

Beşiktaş Levent'teki, başkonsolosluk binası önüne ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla gelen AGD üyeleri, Filistin'de yaşanan “soykırım” nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

Grup, “Aksa tufanına tam destek”, “Zalime karşı dur, mazluma yardım et” yazan dövizler açıp, “Katil İsrail”, “Hamas'a selam, direnişe devam”, “Vur vur Hamas vur” şeklinde sloganlar attı.

AGD İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu, burada yaptığı açıklamada, haklı davasında her zaman Filistin'in ve Gazze halkının yanında olacaklarını aktardı.

Filistin'de “soykırımın ve yapılan katliamların” 1 buçuk yıla yaklaştığını hatırlatan Yaroğlu, “Gazze halkı geçen kışı çadırlarda geçirdi. Soğukta geçirdi. Çocuklarını bu soğuk kış şartlarında direniş ruhuyla yetiştirmeye devam etti. Bir yandan da savaş devam etti. Sözde İslam ülkeleri olan ülkeler ateşkesi dahi sağlayamadı. Şimdi yine bir kış mevsimindeyiz ve yine Gazze halkı bu soğuk kış şartlarına derme çatma çadırlarda geçirmeye devam ediyor.” dedi.

Yaroğlu, Filistin topraklarında, 80 yıla yakın bir süredir sistematik işgal yapıldığını söyledi.

Gazze halkının şerefli bir halk olduğunu ifade eden Yaroğlu, şöyle konuştu:

“Bugün Gazze'de ev yok. Çadır dahi kalmadı. Peki kıymetli Müslümanlar ben sizlere soruyorum, izzetli Gazze halkı, bu bedelleri niçin ödüyor? Onlar bilmiyor muydu? 'Ya biz de dünyevi bir hayat yaşayalım, sıcak bir evimiz olsun, bir yuvamız olsun, çoluk çocuğumuzla birlikte yaşayalım. Ne olmuş yani? Bir işgal devletinin olduysak, ne olmuş yani onların kanunlarıyla yönetiliyorsak, ne olmuş yani ilk kıblemiz işgal altındaysa' demeyi bilmiyorlar mıydı? Gazze halkı öylesine şerefli bir halk ki Gazze halkı bugün bütün ümmet-i Muhammed adına orada. Bütün ümmet-i Muhammed adına orada cihat cephesini bir an olsun terk etmiyor. Bizler de Gazze halkına destek vermek için bugün olduğu gibi yarın da yine elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz.”

Açıklamanın ardından gruptakiler, dua ederek teheccüd namazı kıldı.

Filistin
Gazze Halkı

İlgili Haberler

DEM Parti heyetinden Selahattin Demirtaş’a ziyaret
Yerel
11 Ocak 2025, 18:04

DEM Parti heyetinden Selahattin Demirtaş’a ziyaret

Güngören’de lastiği üçüncü sefer çöken yolda oluşan çukura giren araba ziyan gördü
Yerel
11 Ocak 2025, 17:40

Güngören’de lastiği üçüncü sefer çöken yolda oluşan çukura giren araba ziyan gördü

İYİ Parti Genel Lideri Dervişoğlu, Kocaeli’de “Yerel İdareler Buluşması”nda konuştu:
Yerel
11 Ocak 2025, 17:16

İYİ Parti Genel Lideri Dervişoğlu, Kocaeli’de “Yerel İdareler Buluşması”nda konuştu:

İnegöl’de altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi
Yerel
11 Ocak 2025, 15:44

İnegöl’de altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi

Balıkesir’e ambulans helikopterle getirilen, kalp krizi geçiren hasta tedavi altına alındı
Yerel
11 Ocak 2025, 00:32

Balıkesir’e ambulans helikopterle getirilen, kalp krizi geçiren hasta tedavi altına alındı

Kocaeli’de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Yerel
10 Ocak 2025, 20:40

Kocaeli’de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Kırklareli’nde Balkan geleneği “Koleda” makyaj aktifliği ile başladı Kırklareli’nde Balkan geleneği “Koleda” makyaj aktifliği ile başladı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey gazetecilerle bir araya geldi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey gazetecilerle bir araya geldi