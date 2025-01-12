AGD üyeleri, İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto düzenledi

İSTANBUL (AA) – İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını gösterisiyle protesto etti.

Beşiktaş Levent'teki, başkonsolosluk binası önüne ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla gelen AGD üyeleri, Filistin'de yaşanan “soykırım” nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

Grup, “Aksa tufanına tam destek”, “Zalime karşı dur, mazluma yardım et” yazan dövizler açıp, “Katil İsrail”, “Hamas'a selam, direnişe devam”, “Vur vur Hamas vur” şeklinde sloganlar attı.

AGD İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu, burada yaptığı açıklamada, haklı davasında her zaman Filistin'in ve Gazze halkının yanında olacaklarını aktardı.

Filistin'de “soykırımın ve yapılan katliamların” 1 buçuk yıla yaklaştığını hatırlatan Yaroğlu, “Gazze halkı geçen kışı çadırlarda geçirdi. Soğukta geçirdi. Çocuklarını bu soğuk kış şartlarında direniş ruhuyla yetiştirmeye devam etti. Bir yandan da savaş devam etti. Sözde İslam ülkeleri olan ülkeler ateşkesi dahi sağlayamadı. Şimdi yine bir kış mevsimindeyiz ve yine Gazze halkı bu soğuk kış şartlarına derme çatma çadırlarda geçirmeye devam ediyor.” dedi.

Yaroğlu, Filistin topraklarında, 80 yıla yakın bir süredir sistematik işgal yapıldığını söyledi.

Gazze halkının şerefli bir halk olduğunu ifade eden Yaroğlu, şöyle konuştu:

“Bugün Gazze'de ev yok. Çadır dahi kalmadı. Peki kıymetli Müslümanlar ben sizlere soruyorum, izzetli Gazze halkı, bu bedelleri niçin ödüyor? Onlar bilmiyor muydu? 'Ya biz de dünyevi bir hayat yaşayalım, sıcak bir evimiz olsun, bir yuvamız olsun, çoluk çocuğumuzla birlikte yaşayalım. Ne olmuş yani? Bir işgal devletinin olduysak, ne olmuş yani onların kanunlarıyla yönetiliyorsak, ne olmuş yani ilk kıblemiz işgal altındaysa' demeyi bilmiyorlar mıydı? Gazze halkı öylesine şerefli bir halk ki Gazze halkı bugün bütün ümmet-i Muhammed adına orada. Bütün ümmet-i Muhammed adına orada cihat cephesini bir an olsun terk etmiyor. Bizler de Gazze halkına destek vermek için bugün olduğu gibi yarın da yine elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz.”

Açıklamanın ardından gruptakiler, dua ederek teheccüd namazı kıldı.