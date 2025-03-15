“Ahi Esnaf Beratı”yla onurlandırılan kunduracı, baba mesleğini yarım asrı aşkındır sürdürüyor haberi

MİNE YILDIRIM – Sakarya'da 51 yılı geride bıraktığı kunduracılıkta “Ahi Esnaf Beratı”yla onurlandırılan İsmail Şenel, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Adapazarı ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası 58 yaşındaki Şenel, küçük yaşlarda babası ve ağabeylerinin yanında çırak olarak mesleğe başladı.

Zamanla mesleğin inceliklerini öğrenen Şenel, 10 yılda işinde ustalaştı.

Şenel, ağabeylerinin başka sektöre yönelmesiyle baba mesleğini yıllardır Çark Caddesi'ndeki pasajda tek başına devam ettiriyor.

“İnsanı kazanan, parayı kazanıyor” düsturuyla sürdürdüğü meslek hayatı boyunca çok sayıda çırak yetiştiren Şenel, bu geleneğin devam etmemesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Kunduracılıkta 51 yılı geride bırakan Şenel'e, geçen ay Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen “Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni”nde Türkiye'nin birçok ilinden gelen esnaf ve sanatkarlarla birlikte ahilik beratı takdim edildi.

– “Mesleğimiz tükeniyor, sayımız çok azaldı”

İsmail Şenel, AA muhabirine, küçük yaşta başladığı mesleğini 51 yıldır severek sürdürdüğünü söyledi.

Küçük yaşta çırak olarak başladığı meslekte kendini geliştirerek kalfalığa geçtiğini belirten Şenel, yaptığı işin beğenilmesiyle motive olduğunu ve zamanla meslekte ustalaştığını anlattı.

Şenel, yarım asrı geçen meslek hayatında birçok çırak yetiştirdiğini ancak çoğunun farklı alanlara yöneldiğini dile getirerek, “Çıraklık maalesef sadece bizim meslekte değil, birçok meslekte bitiyor. Mesleğimizin tükenmekte olan meslekler grubuna dahil olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki 10 yılda sayımız, bir elin parmak sayısını geçmeyecek. Şu an bile çok azaldık.” diye konuştu.

Küçük oğlunun endüstri mühendisi olduğunu, büyük oğlunun ise mesleği sürdürmekte tereddüt ettiğini anlatan Şenel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geriden yetişen nesil olmayınca çok zor. Oğlum 2 üniversite bitirdi ve yüksek lisansına başlayıp bıraktı. Şu an üçüncü nesil ama devam ettirmekte tereddütlü. Baba 'Sizden sonra ben bu işi kiminle devam ettirebilirim?' diye düşünüyor çünkü tek başına olacak iş değil. Normalde ayakkabı tamirciliği, usta gözünde gözlükler, elinde takımları, tezgahının başında çalışan insan olarak düşünülür ama bizde öyle değil, yoğun çalışıyoruz. Bir kişiyle dükkanın idaresi çok mümkün olmuyor bazen.”

Çıraklığın önemine işaret eden Şenel, “Cazibeli hale getirilmezse bizim meslekte olduğu gibi birçok meslek dalında maalesef yetişen eleman olmayacak ve dolayısıyla birçok meslek sona doğru gidecek gibi gözüküyor. Tamamen tüketim toplumu olacağız 'al, kullan, at'. Bunların hepsi milli servetimiz ve sermayemiz. Bir şeyi tamamen eskimeden ufak problemi var diye atmak çok mantıklı değil. Bu hem aile hem de devlet bütçesine yük.” ifadelerini kullandı.

Şenel, mesleğini şartlar el verdiğince sürdürmek istediğini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan “Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni”nde ahilik beratını almasının kendisini gururlandırdığını belirten Şenel, “İnsanın yaptığı işle ilgili takdir görmesi gurur verici. Ortam çok güzeldi, orada bulunmak çok güzeldi.” dedi.

Sakarya Kunduracılar Odası Başkanı Kemal Turgaç da Şenel'in kentte uzun yıllardır hizmet verdiğini, müşterileri tarafından sevildiğini söyledi.

Şenel'in ahilik beratı almasının kendilerini gururlandığını belirten Turgaç, “Müşteri güvenmek, iyi hizmet ve iyi fiyatlandırma ister. Bunların hepsi İsmail abide var.” diye konuştu.