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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı haberi

BURSA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Bursa'da huzurevi sakinleriyle iftar yaptı.Tarıkdaroğlu, Nilüfer ilçesindeki Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yemekhane bölümündeki iftar pr...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı haberi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Bursa'da huzurevi sakinleriyle iftar yaptı.

Tarıkdaroğlu, Nilüfer ilçesindeki Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yemekhane bölümündeki iftar programında burada kalan yaşlılarla bir süre sohbet etti.

Zafer Tarıkdaroğlu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, birlikte iftar yaptıkları için onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Devlet olarak her şart ve zamanda yanlarında olduklarını belirten Tarıkdaroğlu, şunları kaydetti:

“Sizler bizim annemiz, babamız, ağabeyimiz, ablamızsınız. Bizler de sizlerin evladı, kardeşi ne sayarsanız. Devletin her zaman gece gündüz, 7 gün 24 saat kar, kış demeden her türlü şart, koşulda sizlerle beraber, sizlerin emrinde olacağından hiçbir zaman şüpheniz olmasın.”

Tarıkdaroğlu, huzurevi sakinlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de dua etmelerini isteyerek, Erdoğan'ın her koşul ve şartta hizmetlerin daha ileri gitmesi için gecesini gündüzüne kattığını dile getirdi.

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