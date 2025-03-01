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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi: haberi
İstanbul’da “Aile İftarı” düzenlendi haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi: (2) haberi
Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada’da yapıldı haberi
Gelibolu Mevlevihanesi’nde iftar programı gerçekleştirildi haberi
Ümraniye’de çocuklar iftar sofrasında buluştu haberi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Çanakkale’de iftara katıldı haberi
Çekmeköy’de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi
Kocaeli’de hamile kadını taşıyan ambulansın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi: haberi

- "Vatan sevgisini bizlere miras bırakan kahraman şehitlerimize layık olmak için büyük bir vefayla çalışmaya devam ediyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan siz kıymetli ailelerimizin yanında olmayı vatani bir görev olarak görüyoruz" - "Bugün bu aziz topraklarda bizler huzur içinde nefes alıyorsak, bunu vatan uğruna toprağa düşen yiğitlerimize borçluyuz. Şehitlerimizin ruhu, bizlerin gönüllerinde ebediyen yaşayacak. Onların kahramanlık hikayeleri kuşaktan kuşağa aktarılarak daima saygıyla anılacak"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi: haberi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vatan sevgisini miras bırakan kahraman şehitlere layık olmak için büyük bir vefayla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Şehitlerimizin emaneti olan siz kıymetli ailelerimizin yanında olmayı vatani bir görev olarak görüyoruz.” dedi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen şehit aileleriyle iftar programındaki konuşmasında, şehit aileleriyle ramazan ayının ilk iftarını yapmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Bu birliktelik vesilesiyle vatan uğruna canını feda eden aziz şehitleri rahmetle yad ettiğini dile getiren Göktaş, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin güçlendiği ramazan ayını tebrik ederek, ramazanın huzur dolu manevi ikliminin ülkeye, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Göktaş, şehadetin en yüce makamlardan biri olduğunu, bu toprakların her karışının aziz şehitlerin fedakarlıklarıyla yoğurulduğunu, dualarla mühürlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Şehitlerimiz, bu toprakları vatan kılmak için canlarını feda eden kahramanlardır. Bütün dünyaya 'Çanakkale geçilmez.' dedirten bağımsızlık sevdasıdır. Vatan aşkıyla yanan bir yüreğin Sarıkamış'ın karlı dağlarında yürümesini sağlayan ruhtur. Milli Mücadele'yi inançla, azimle ve kararlılıkla zafere taşıyan destandır. Gözünü kırpmadan terörle mücadele eden, şehadete koşan Mehmetçiklerimizin cesaretidir. 15 Temmuz'da, tanklara göğsünü siper eden millet iradesidir. Onlar, istiklalimiz, istikbalimiz ve dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız uğruna mertebelerin en yücesine ulaştılar. Bizler de vatan sevgisini bizlere miras bırakan kahraman şehitlerimize layık olmak için büyük bir vefayla çalışmaya devam ediyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan siz kıymetli ailelerimizin yanında olmayı vatani bir görev olarak görüyoruz.”

– “Bugüne kadar 50 bin 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık”

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları için eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma pek çok alanda hizmetlerini büyük bir özveriyle sürdürdüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla atılan en önemli adımın kamuda istihdam hakkının kapsamının genişletilmesi olduğuna dikkati çeken Göktaş, şunları ifade etti:

“Bu kapsamda bugüne kadar 50 bin 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık. Diğer yandan, terör mağduru sivil vatandaşlarımızın, şehitlerimizin kıymetli anneleri ve babalarının şartsız aylık hakkından yararlanmalarını sağlayarak destek oluyoruz. Bunun yanı sıra yaptığımız 724 bin ziyaretle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olmaya gayret ettik. Gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştırdık. Geçtiğimiz yıl Türk Hava Yolları ve AJET ile yaptığımız işbirlikleri sayesinde hava yolu ulaşımında yüzde 50 indirim imkanı sağladık. Sağlık alanında ise öncelikli randevu alma hakkını sağladık.”

– “Şehitlerimizin ruhu, bizlerin gönüllerinde ebediyen yaşayacak”

Göktaş, 81 ilde düzenledikleri “Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” ile gençleri, şehit yakınları ve gazilerle bir araya getirdiklerini, 2025 Aile Yılı kapsamında bu ziyaretleri daha da artıracaklarını dile getirdi.

Hizmetleriyle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla olan bağlarını güçlendireceklerini belirten Göktaş, her birinin refahı ve mutlulukları için sosyal hizmetleriyle yanlarında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, şehit ailelerine seslenerek şunları kaydetti:

“Bugün bu aziz topraklarda bizler huzur içinde nefes alıyorsak, bunu vatan uğruna toprağa düşen yiğitlerimize borçluyuz. Şehitlerimizin ruhu, bizlerin gönüllerinde ebediyen yaşayacak. Onların kahramanlık hikayeleri kuşaktan kuşağa aktarılarak daima saygıyla anılacak. Bu duygularla sözlerime son verirken bir kez daha şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Sizlere, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Rabbim vatanımızı, milletimizi ve bayrağımızı her daim muhafaza eylesin. Ramazan ayının manevi bereketi, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Dualarımız kabul, soframız bereketli olsun. Ramazan ayımız mübarek olsun.”

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