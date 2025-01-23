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AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk, basın mensuplarıyla buluştu haberi
“Yılın Kareleri” oylaması sürüyor haberi
Denetimli serbestlik hükümlüleri Bursa’da okul temizliği yaptı haberi
Bursa’da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
Wushucu ikiz kız kardeşler, milli takım formasına kavuşabilmek için ter döküyor haberi
Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Tekirdağ’da üretilen biçerdöver parçaları 10 ülkeye ihraç ediliyor haberi
Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çankaya, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul ve Kocaeli’deki sanayicilere laboratuvar hizmeti veriyor haberi
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AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk, basın mensuplarıyla buluştu haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk, basın mensuplarıyla buluştu haberi

ÇANAKKALE (AA) – AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, 25 Ocak'ta yapılacak olan il kongresi öncesi gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Göktürk, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, il kongresinin ardından, Çanakkale'ye yakışan bir teşkilatla kentin sorunlarına eğileceklerini söyledi.

Yeni yönetim kadrosunu kurarken, Çanakkale'ye faydalı olmayı hedeflediklerini dile getiren Göktürk, “Faydalı olmanın arkasında hem vatanımıza hem milletimize hizmet etmek olduğu gibi oy toplamak istiyorsak, iktidarımızı iktidarda tutmak istiyorsak, bunun en doğru en güzel yolunun Çanakkale'mize hizmet etmekten geçtiğine inanıyoruz.” dedi.

Teşkilatın yeni yapılanma süreci dolayısıyla Çanakkale'nin sorunlarıyla ilgilenemediklerini ifade eden Göktürk, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu ayın 25'inde il kongremizi coşkulu şekilde icra edeceğiz. Onun akabinde bir il başkanlığı, bir il teşkilatı, ne yapması gerekiyorsa bunu hakkıyla ifa etmeye çalışacağız. Çanakkale için faydalı olabilecek her şeyi yapmayı ekibimizle hedefliyoruz. Bunun da planlarını şu andan itibaren kurmaya başladık. Nerelerde eksiklerimizin olduğunu, vatandaşlarımızın bizden neler beklediğini tespit etmeye çalışıyoruz.”

Çanakkale

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