AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu: haberi

ÇANAKKALE (AA) – AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “Bugün artık bölgesel bir güç olan ve küresel bir güç olma yolunda çok önemli adımlar atan bir Türkiye var. Artık Türkiye gözetilmeksizin herhangi bir bölgesel ve küresel denklemin kurulması mümkün değil.” dedi.

Şahin, İÇDAŞ Koca Yusuf Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bundan 23 yıl önce milletin aklından, kalbinden, vicdanından, şuurundan süzülerek kurulmuş ve binlerce yıldır kesintisiz şekilde devam eden devlet silsilesinin günümüzdeki adı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılmak için çalışan bir parti olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin, Türkiye'nin dört bir yanında bacası tüten bir siyaset okulu olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

“AK Parti, bir Türkiye partisidir. AK Parti aziz milletimizin partisidir. AK Partimizi milletimiz kurmuştur, Genel Başkanımızın o veciz ifadesiyle bizler yalnızca tabelasını astık. AK Parti herhangi bir bölgenin, zümrenin, etnisitenin, inanç grubunun partisi değildir. AK Parti 7 bölgesi ile 81 vilayetiyle, doğusuyla, batısıyla, kuzeyi ve güneyiyle Türkü, Kürdü, Lazı, Çekezi, Arap'ı, Romanı, Alevisi, Sünnisi ile tüm Türkiye'yi kucaklayan, Türkiye'nin bütün zenginliklerini barındıran, bütün zenginliklerinden beslenen bir partidir. Öyle olduğu için de geride bıraktığımız 23 yıllık iktidarımız döneminde, ülkemizin yönetimini devraldığımız noktadan bugün bambaşka bir noktaya taşımış durumdayız.”

– Çanakkale'ye 23 yılda 190 milyar liranın üzerinde eser ve hizmet kazandırıldı

Türkiye'de yapılan önemli yatırımlara değinen Şahin, yaptıkları bu hizmetlerden Çanakkale'nin de payına düşeni aldığını, geride bıraktıkları 23 yıllık dönemde Çanakkale'ye 190 milyar liranın üzerinde eser ve hizmet kazandırdıklarını söyledi.

Şahin, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün yalnızca iki kıtayı birleştiren bir köprü projesi olmanın çok ötesinde bütüncül bir ulaşım ağı projesi olduğunu belirterek, “İnşallah bütün ayaklarıyla hayata geçtiğinde Çanakkale'miz, bölgemiz, kültürel açıdan, turizm, sanayi ve ticaret açısından çok daha güçlü çok daha güzel bir konuma gelmiş olacak.” dedi.

Bu kongre vesilesiyle daha da güçlenen, yenilenen, tazelenen, enerjisi daha da yükselen teşkilatlarla önlerindeki seçimsiz dönemi en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu salona baktığımda Türkiye'nin mührünü geleceğe vurmaya kararlı gözler görüyorum, inançlı, azimli, kararlı yüzler görüyorum. İnancımızdan, kültürümüzden, tarihimizden, medeniyetimizden aldığımız güçle ülkemize ve bütün insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz muhafazakar demokrat siyasi kimliğe sahip olan, insanı merkeze alan, hizmet odaklı bir siyasi partiyiz ve sorumluluğumuz yalnızca kendi mahallelerimizle, beldelerimizle, ilçelerimizle, ilimizle de sınırlı değil. Dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki bütün mazlum milletlerin umutlarını bu topraklara bağladığını çok iyi biliyoruz. Onun için bu bilinçle, bu şuurla çalışmamız gerekiyor.”

Fatih Şahin, Suriye'de 61 yıldır devam eden Esed rejiminin, Baas zulmünün sona erdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Her zaman Suriyeli kardeşlerimizin yanında yer aldık. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyaya örneklik teşkil eden insani duruşuyla, İslami duruşuyla, vicdani duruşuyla Suriye'de bir özgürlük devrimi gerçekleşti. Suriye'nin geleceğinde Suriyeli kardeşlerimiz söz sahibi olacaklar. Biz de bugüne kadar olduğu gibi onların yanında yer almaya devam edeceğiz. Maalesef bölgemizdeki bir diğer zulüm yöresinin de Filistin olduğunu, Gazze olduğunu görüyoruz. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaklaşık 470 günde, bir katil devlet olan İsrail'in çocukları, bebekleri, kadınları katlettiğine hep birlikte şahit olduk. Geldiğimiz noktada İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması görüşmelerinde bir mutabakata varıldığını da memnuniyetle izliyoruz, görüyoruz. İnşallah nasıl dün Ayasofya'nın duvarlarında Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çiçekler açtıysa, Şam Emevi Cami nasıl esaretten kurtulduysa inşallah yarın da Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşacak ve Allah'ın vaadi Kudüs için de Filistin için de gerçekleşecektir.”

“Bugün artık, bölgesel bir güç olan ve küresel bir güç olma yolunda çok önemli adımlar atan bir Türkiye var.” diyen Şahin, “Artık, Türkiye gözetilmeksizin herhangi bir bölgesel ve küresel denklemin kurulması mümkün değil. İnşallah sizlerden aldığımız güçle, sizlerin çalışmalarıyla, emekleriyle, gayretleriyle ülkemizi büyütmeye, kalkındırmaya, geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.